İstanbul'da markette bir kadına yumruklu saldırı: Saldırı anı kamerada

İstanbul Küçükçekmece'de bir markette evcil hayvanıyla alışveriş yapan bir kadın tartıştığı bir kişinin saldırısına uğradı. Tartışmada kadına yönelik yumruklu saldırı anı marketin güvenlik kamerasına da yansıdı.

Kaynak: DHA
Olay saat 12.00 sıralarında Cennet Mahallesi Hürriyet Caddesi’nde bulunan bir markette meydana geldi. 

Markette evcil hayvanı ile alışveriş yapan G.A., yanına gelen ismi öğrenilemeyen bir erkek ile tartışmaya başladı. 

Tartışmanın büyümesi üzerine erkek şüpheli G.A.'ya yumruk attı. Aldığı darbe sonrası G.A. yere düşerken, şüpheli marketten kaçtı.

Yaşanan saldırı marketin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, şüpheli erkeğin G.A'nın yanına yaklaştığı ve tartışma sırasında yumruklu attığı anlar yer alıyor.

