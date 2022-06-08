İstanbul'da Marmara Denizi'nde ‘Pusula Deniz Anası' tehlikesi

Konuyla ilgili açıklama yapan İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Ahmet Yavuz Karaca, toplumu denizden uzaklaştıracak bir hadisenin olmadığını belirterek, “ Pusula Deniz anası kahverengi kırmızı tonlarında bir deniz anası türü. Uzun yolları mevcut, bu kollarını kendisini savunmak ve avladığı balıkları paralize etmek için bulunan salgıları var. Bu salgıya temas ettiğimizde içerisinde kapsüller patlamak suretiyle deride lezyonlara sebep oluyor. Alerjisi olan kişilerde ise sıkıntılara sebep olabilir” dedi.