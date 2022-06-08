İstanbul'da Marmara Denizi'nde ‘Pusula Deniz Anası' tehlikesi
İklim değişikliğine bağlı Büyükçekmece kıyıları başta olmak üzere Marmara Denizi’nde görülen zehirli ‘Pusula Deniz Anası vatandaşları endişelendirdi. Deniz analarının nadir olarak görüldüğünü belirten İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Ahmet Yavuz Karaca, "Denize girmeyelim gibi bir durum yok. Girerken dikkat etmeleri gerekiyor. Alerjisi olan kişilerde ise sıkıntılara sebep olabilir" dedi.
Genellikle sıcak iklimlerde görülen ancak son dönemlerde yaşanan iklim değişikliği sebebiyle Marmara Denizi'nde de görülmeye başlayan zehirli ‘Pusula Deniz Anası'na (Chrysaora hysoscella, -latince adı-) vatandaşları tedirgin etmeye başladı.
Büyükçekmece kıyılarında görülmeye başlanan zehirli olarak tabir edilen deniz Pusula deniz anası alerjisi olan kişilerde sıkıntılara neden olabiliyor.
Kırmızı ve kahverengi tonlarında uzundokunaçları olan deniz anasıyla temas halinde ise tatlı su yerine, amonyak, sirke ve tuzlu su ile bölgeye ilk müdahale yaptıktan sonra en yakın bir sağlık kuruluşuna gitmek gerekiyor.
Konuyla ilgili açıklama yapan İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Ahmet Yavuz Karaca, toplumu denizden uzaklaştıracak bir hadisenin olmadığını belirterek, “ Pusula Deniz anası kahverengi kırmızı tonlarında bir deniz anası türü. Uzun yolları mevcut, bu kollarını kendisini savunmak ve avladığı balıkları paralize etmek için bulunan salgıları var. Bu salgıya temas ettiğimizde içerisinde kapsüller patlamak suretiyle deride lezyonlara sebep oluyor. Alerjisi olan kişilerde ise sıkıntılara sebep olabilir” dedi.