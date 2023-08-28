İstanbul'da maymun paniği: Başıboş maymun sokaktan geçenlere saldırdı

Maymunun saldırısına maruz kalan üç kişiden ikisi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"EVİ DAĞITMIŞ ZARAR VERMİŞ"

Maymunun girdiği evin sahibi Metin Tunçel, "Telefon geldi, maymun eve girmiş. Koşa koşa geldik, evi dağıtmış zarar vermiş. Alt kat komşumuzu darp etmiş. Ambulans ile kaldırmışlar.





Durum bu, maymunu arıyoruz yani. Evet, çevredekileri de ısırmış. Benim bildiği alt kat komşumuz var Nermin teyze, onu baya bir darp etmiş ambulans ile hastaneye kaldırmışlar. Bir de komşularımız var, onlarında ayaklarından ısırmış. Sonra sahipleri gelip, kucağına gitmiş sahibinin sonrada kaçmışlar" dedi.