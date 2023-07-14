İstanbul'da metal fabrikasında yangın
İstanbul Sultangazi'de bir metal fabrikasının çatısında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, fabrikadan yükselen dumanlar gökyüzünü kapladı.
Yangın, saat 15.00 sıralarında, Sultangazi Habipler Mahallesi Eski Edirne Asfaltı üzerindeki bir metal fabrikasının çatısında çıktı. Alevler kısa sürede çatıya yayılırken, yangını fark edenler durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.
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Gelen ekipler çatının neredeyse tamamına yayılan alevleri kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı.
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Fabrikadan çıkan kara dumanlar gökyüzünü kapladı.
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Dumanlar uzaktan bile fark edilirken, cep telefonu kamerası ile kayıt altına alındı.
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