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İstanbul'da metal fabrikasında yangın

İstanbul Sultangazi'de bir metal fabrikasının çatısında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, fabrikadan yükselen dumanlar gökyüzünü kapladı.

İstanbul'da metal fabrikasında yangın - Resim: 1

Yangın, saat 15.00 sıralarında, Sultangazi Habipler Mahallesi Eski Edirne Asfaltı üzerindeki bir metal fabrikasının çatısında çıktı. Alevler kısa sürede çatıya yayılırken, yangını fark edenler durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. 

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İstanbul'da metal fabrikasında yangın - Resim: 2

Gelen ekipler çatının neredeyse tamamına yayılan alevleri kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı. 

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İstanbul'da metal fabrikasında yangın - Resim: 3

Fabrikadan çıkan kara dumanlar gökyüzünü kapladı. 

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İstanbul'da metal fabrikasında yangın - Resim: 4

Dumanlar uzaktan bile fark edilirken, cep telefonu kamerası ile kayıt altına alındı. 

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