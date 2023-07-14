İstanbul'da metal fabrikasında yangın

Yangın, saat 15.00 sıralarında, Sultangazi Habipler Mahallesi Eski Edirne Asfaltı üzerindeki bir metal fabrikasının çatısında çıktı. Alevler kısa sürede çatıya yayılırken, yangını fark edenler durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.