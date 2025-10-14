  1. Anasayfa
  İstanbul'da metro istasyonunda intihar şoku!

İstanbul'da metro istasyonunda intihar şoku! Raylara atlayarak yaşamına son verdi

İstanbul'da Kadıköy-Sabiha Gökçen Metro Hattı Gülsuyu istasyonunda bir kişi raylara atlayarak yaşamına son verdi.

Kaynak: DHA
Olay, 15.30 sıralarında Gülsuyu Metro İstasyonu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tren yolunda yürüdüğü öğrenilen B.Ö.(35) metronun raylara atladı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin çalışmalarında raylara atlayan B.Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi. 

Metro seferlerinde aksama yaşanırken, trenler Maltepe - Esenkent istasyonları arasında tek hat olarak işletildi. 

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından B.Ö.'nün cansız bedeni otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 

