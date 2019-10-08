  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 08 Ekim 2019 12:58

İstanbul'da metrobüs kazası ! İşte ilk görüntüler

Haramidere metrobüs durağında metrobüs kazası meydana geldi. 2 metrobüsün çarpışması sonucu yolculardan bazıları yaralandı. Yaralılara sağlık ekipleri müdahale ediyor.

İstanbul'da metrobüs kazası ! İşte ilk görüntüler

1/ 16
İstanbul'da metrobüs kazası ! İşte ilk görüntüler

2/ 16
İstanbul'da metrobüs kazası ! İşte ilk görüntüler

3/ 16
İstanbul'da metrobüs kazası ! İşte ilk görüntüler

4/ 16
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM