İstanbul'da meydan kavgası: Sopalarla birbirlerine girdiler

Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi Galeri Caddesi'nde dün öğlen saatlerinde iddiaya göre, aynı iş yerinde çalışan, aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Sokak ortasındaki kavgada taraflar birbirlerine sopa ve taşlarla saldırdı. Uzun süre devam eden kavga, çevredekilerin araya girmesiyle sonlandı.