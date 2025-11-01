İstanbul'da mide bulandıran olay! Çocuğa taciz iddiasıyla meydan dayağı attılar
İstanbul Sultangazi'de kırtasiyede 12 yaşındaki çocuğu taciz ettiği iddia edilen şüpheli, çevredeki vatandaşlar tarafından darbedildi. O anlar güvenli kameralarına yansıdı.
Olay, önceki gün öğle saatlerinde İsmetpaşa Mahallesi'nde bir kırtasiye dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, okul çıkışı arkadaşlarıyla birlikte kırtasiyeye gelen 12 yaşındaki öğrenci, dükkâna müşteri olarak gelen bir kişi tarafından taciz edildi.
Durumu farkeden iş yeri çalışanı kadın, şüpheliye tepki gösterdi. Sesleri duyan çevredekiler de dükkâna gelerek şüpheliyi dışarı çıkarıp darbetti.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Şüpheli, ekipler tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
OLAY KAMERADA
Yaşananlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde kırtasiyede 12 yaşındaki çocuğu taciz ettiği öne sürülen şüpheli, çevredekiler tarafından fark edilince darbedildiği anlar yer aldı. (DHA)