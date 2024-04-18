İstanbul'da mide bulandıran operasyon
Sultangazi'de at kesimi yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen polis ve zabıta ekipleri, belirlenen adrese baskın yaptı. Kamyonette at eti ve sakatatları ele geçirilirken, kesim için bekletildiği değerlendirilen 3 at ise ahırda bulundu.
Kaynak: İHA
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Olay dün gece saat 23.00 sıralarında Merkez Habibler Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre bir vatandaş, Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğüne Merkez Habibler Mahallesi'nde piyasaya sürülmek üzere at kesimi yapıldığına dair ihbarda bulundu.
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Gelen ihbarı değerlendiren Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ve Sultangazi Belediyesi zabıta ekipleri verilen adrese baskın düzenledi.
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Bir ahırda kesim için bekletildiği iddia edilen 3 at ve ahırın yakınlarındaki bir kamyonet içerisinde ise at eti ve sakatatları bulundu.
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