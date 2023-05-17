İstanbul'da mide bulandıran taciz kameraya yansıdı

KADINI EVİNE KADAR TAKİP ETTİ

Görüntülerde, şüphelinin evine dönen kadını ara sokaktan itibaren takip ettiği görülüyor. Kadın yol boyunca telefonda konuşuyor. Bu sırada pantalonunun kemerini açan şüpheli, takibini sürdürerek apartmanın önüne kadar geliyor. Apartmana bir an önce girmek için otomatik kapı şifresini giren kadın, bir süre sonra kapının açılmasıyla evine giriyor. Şüpheli bu sırada apartman önünden ayrılmadan bekleyişini sürdürüyor. (DHA)