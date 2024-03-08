İstanbul’da milyonluk vurgun: Bu evi sakın kaçırmayın
İstanbul'da bir gayrimenkul şirketi adına faaliyet gösterirken kiraya verdikleri evlerin, yıllar sonra sahipleri tarafından satışa çıkarılmasını fırsat bilen ve ev sahibi gibi mağdurlarla buluşup "Bu evi kaçırmayın." diyerek ön ödeme alarak milyonlarca lira vurgun yaptığı tespit edilen 6 kişiyakalandı.
Pendik’te polise yapılan bir şikayet akıl almaz bir dolandırıcılık olayını ortaya çıkardı.
Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili yapılan soruşturmada, bir gayrimenkul şirketi çalışanlarının kiralanmasına aracılık ettikleri evleri kullanarak milyonlarca liralık vurgun yaptıkları ortaya çıktı.
Polis soruşturmasında şüphelilerin yıllar önce kiraladıkları evlerin tüm bilgilerini sakladıkları, daha sonra ev sahiplerinin ev satışı ilanı vermesi üzerine harekete geçtikleri öğrenildi.
Tapu bilgileri, evin konumu gibi bilgileri elinde bulunduran şüphelilerin kurbanlarıyla sanki ev sahibi gibi buluşarak evleri gezdirdikleri tespit edildi.
Bu ziyaretler sırasında samimi bir ortam oluşturan şüphelilerin fiyatta sözde indirim yaparak “Bu fiyata kaçırmayın, bu fırsat kaçmaz.” diyerek insanları kandırdıkları öğrenildi.
Şüphelilerin ön ödeme adı altında milyonlarca lira para toplayarak ortadan kayboldukları tespit edildi.