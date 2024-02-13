İstanbul'da miras için kardeş kardeşi vurdu!
İstanbul Kağıthane’de hayatını kaybeden babalarından kalan bir daire için tartışmaya başlayan kardeş birbirini vurdu. Yaşananlar ise saniye saniye kameralara yansıdı...
Olay, geçtiğimiz Cuma günü saat 20.30 sıralarında Kağıthane Telsizler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre semtte yaşayan 3 kardeş M.A., (42) S.A. (46) ve M.A.’nın (51) babaları bir süre önce vefat etti. Babalarından kalan daireye ise M.A. oğlunu yerleştirdi. Ancak bu durumdan rahatsız olan S.A. ile M.A., ağabeyleri M.A. ile konuşmak istedi. Bir araya gelen kardeşlerden ikisi, daireyi bölüşmek istedi.
M.A. ise teklifi reddederek dairede oğlunun oturacağını ve kendileriyle bölüşmeyeceğini söyledi. Bunun üzerine 3 kardeş arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, S.A. ve M.A. ağabeylerinin üstüne yürüyüp tartakladı. O esnada sinir krizi geçiren M.A. silahını çekip kardeşlerini sokakta kovalamaya başladı. Sokağın başına kadar süren kovalamaca elinde silahlı olan M.A. kardeşlerini bacaklarından vurarak yaraladı. Dehşet anları ise kameralara anbean yansıdı.
Olayın ardından M.A. elinde silahla koşarak kaçarken, yaralılar için vatandaşlar sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, bacaklarından vurulan iki kardeşi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Ameliyata alınan kardeşlerin hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. M.A.’nın tedavi sonrasında taburcu edildiği öğrenildi.
Öte yandan olayla ilgili çalışma başlatan Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri, yaralıların ve çevredeki vatandaşlarına ifadelerine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda M.A. olaydan kısa bir süre sonra Gültepe’de olayda kullandığı silahla birlikte kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan M.A. ifadesinde daire yüzünden kardeşleri ile tartıştığını, kendisine saldırınca da silahıyla vurduğunu söylediği öğrenildi.