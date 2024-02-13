İstanbul'da miras için kardeş kardeşi vurdu!

Olay, geçtiğimiz Cuma günü saat 20.30 sıralarında Kağıthane Telsizler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre semtte yaşayan 3 kardeş M.A., (42) S.A. (46) ve M.A.’nın (51) babaları bir süre önce vefat etti. Babalarından kalan daireye ise M.A. oğlunu yerleştirdi. Ancak bu durumdan rahatsız olan S.A. ile M.A., ağabeyleri M.A. ile konuşmak istedi. Bir araya gelen kardeşlerden ikisi, daireyi bölüşmek istedi.