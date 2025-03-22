İstanbul'da motokurye ile cemaat birbirine girdi
İstanbul Pendik’te camiden çıkan cemaat ile cami önünde ara gaz vererek gürültü yapan motokurye arasında tartışma çıktı.
Kaynak: İHA
Olay, Pendik’te Kavakpınar Mahallesi’nde dün yaşandı. İddiaya göre Cuma namazından çıkan cemaat ile, cami önünde motosikletiyle ara gaz vererek gürültü çıkaran motokurye arasında sözlü tartışma yaşandı.
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Tartışmanın büyümesiyle cemaatte bulunan vatandaşlar ile motokurye birbirlerine girdi.
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Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgayı kimileri ayırmaya çalışırken kimisi de izledi.
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Kavga, çevredekilerin araya girmesiyle sonlandı. Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
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