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İstanbul'da motokurye ile cemaat birbirine girdi

İstanbul Pendik’te camiden çıkan cemaat ile cami önünde ara gaz vererek gürültü yapan motokurye arasında tartışma çıktı.

Kaynak: İHA
İstanbul'da motokurye ile cemaat birbirine girdi - Resim: 1

Olay, Pendik’te Kavakpınar Mahallesi’nde dün yaşandı. İddiaya göre Cuma namazından çıkan cemaat ile, cami önünde motosikletiyle ara gaz vererek gürültü çıkaran motokurye arasında sözlü tartışma yaşandı.

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İstanbul'da motokurye ile cemaat birbirine girdi - Resim: 2

Tartışmanın büyümesiyle cemaatte bulunan vatandaşlar ile motokurye birbirlerine girdi.

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İstanbul'da motokurye ile cemaat birbirine girdi - Resim: 3

Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgayı kimileri ayırmaya çalışırken kimisi de izledi.

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İstanbul'da motokurye ile cemaat birbirine girdi - Resim: 4

Kavga, çevredekilerin araya girmesiyle sonlandı. Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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