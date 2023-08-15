İstanbul'da motosiklet sürücülerine ceza yağmuru

İstanbul'da 7 ilçede çok sayıda noktada motosiklet sürücülerine yönelik sabit yol denetimleri gerçekleştirildi. Asayiş ekipleri ile trafik ekiplerinin yaptığı çalışmada motosikletler tek tek durdurularak arandı. Kurallara uymayan sürücülere ise ceza uygulandı.