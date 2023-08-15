İstanbul'da motosiklet sürücülerine ceza yağmuru
İstanbul'da birçok ilçede motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı. Kurullara uymayan sürücülere ceza uygulandı.
İstanbul'da 7 ilçede çok sayıda noktada motosiklet sürücülerine yönelik sabit yol denetimleri gerçekleştirildi. Asayiş ekipleri ile trafik ekiplerinin yaptığı çalışmada motosikletler tek tek durdurularak arandı. Kurallara uymayan sürücülere ise ceza uygulandı.
1 / 8
Ümraniye Alemdağ Caddesi'nde yapılan denetimde 5 motosiklet sürücüsüne 71 bin 110 TL para cezası uygulandı. Motosikletler ise bağlanarak otoparka çekildi.
2 / 8
Beşiktaş'ta yapılan denetimde ise aynı şekilde motosiklet sürücüleri durdurularak üst araması yapıldı.
3 / 8
Kuralara uymayan sürücülere ceza uygulandı. Gece saat 23.30'da başlayan denetimler 03.30'a kadar sürdü.(DHA)
4 / 8