İstanbul'da motosikletli magandanın yaptıkları kamerada

Olay, dün saat 13.45 sıralarında Bağlarçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir sürücü arkadaşı ile birlikte trafikte seyretmeye başladı. O esnada otomobilin yanına motosikletle yaklaşan bir kişi ile ‘yol verme' meselesinden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın ardından motosikletli otomobilin camına yumruk ve tekme attı. Motosikletli saldırgan, küfürler ederek aynayı kırdı. Saldırı sonrası motosikletli olay yerinden uzaklaştı. Motosikletli magandanın o anları saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Saldırıya uğrayan otomobil sürücüsü, emniyete giderek şikayette bulundu.