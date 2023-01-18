İstanbul'da motosikletli, maskeli ve silahlı baskın: Yaralılar var!
İstanbul Kağıthane’de motosikletli ve maskeli saldırganlar kıraathaneye silahlı saldırı düzenledi.
Kağıthane’de maskeli saldırganlar kıraathaneye silahlı saldırı düzenledi. Kıraathaneye ellerinde silahlarla giren maskeli saldırganlar aralarında husumet bulunan Yusuf K. isimli bir kişiyi ağır yaralarken kıraathanede kurşunların isabet ettiği iki kişi ise yaralandı. Olay, saat 22.30 sıralarında Kağıthane Harmantepe Mahallesi Beyler Sokak’ta bulunan bir kıraathanede meydana geldi.
İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen Yusuf K. isimli şahsın kıraathanede olduğunu öğrenen husumetlileri, motosikletlerle geldikleri kıraathaneye ellerinde silahlar ve yüzlerinde maskelerle girdiler. Husumetli oldukları Yusuf K.’e kurşun yağdıran maskeli şahıslar, kıraathaneyi savaş alanına çevirdi. Kurşunların isabet ettiği Yusuf K. ağır yaralanırken olayla ilgisi olmayan ve kıraathanede bulunan Hüseyin S. ve Sadettin Y. isimli şahsılar da kurşunların hedefi oldu.
Kıraathaneye silahlı saldırı düzenleyen maskeli saldırganlar olay sonrası motosikletlerle kaçtılar. Yaralı üç kişiyi mahalle sakinleri kendi araçlarıyla hastaneye kaldırdı.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken saldırı sonrası kaçan maskeli saldırganları arama çalışması başlattı.