İstanbul'da motosikletli, maskeli ve silahlı baskın: Yaralılar var!

İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen Yusuf K. isimli şahsın kıraathanede olduğunu öğrenen husumetlileri, motosikletlerle geldikleri kıraathaneye ellerinde silahlar ve yüzlerinde maskelerle girdiler. Husumetli oldukları Yusuf K.’e kurşun yağdıran maskeli şahıslar, kıraathaneyi savaş alanına çevirdi. Kurşunların isabet ettiği Yusuf K. ağır yaralanırken olayla ilgisi olmayan ve kıraathanede bulunan Hüseyin S. ve Sadettin Y. isimli şahsılar da kurşunların hedefi oldu.