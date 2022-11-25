İstanbul'da ''Muhteşem Cuma'' çılgınlığı!
İstanbul'da birçok alışveriş mağazasında ''Muhteşem Cuma'' indirimleri nedeniyle izdiham yaşandı.
İstanbul'daki birçok AVM'nin önünde sabah erken saatlerden itibaren kalabalık oluştu. AVM kapılarının saat 10.00'da açılması ile birlikte indirimli oldukları belirtilen ürünlerin satıldığı mağazalara koşarak giden büyük bölümü kadın ve genç kız, askı ve reyonlardaki ürünleri adeta kapıştı.Bayrampaşa bulunan bir AVM'deki magaza da yüzde 40'ı aşan indirim yapınca çok sayıda kişinin akınına uğradı.
Beğendikleri ürünleri stantlarda bulabilmek için kalabalık ve zamanla yarışanlar, metreler boyunca uzanan kasa kuyruğuna da aldırış etmedi.
"SANKİ BEDAVA VERİLİYOR İÇERİYE GİREMEDİM"
İndirimden habersiz geldiğini belirten bir kadın, " İndirim var da öyle çok da büyük bir indirim göremedim. Sanki bedava veriliyor. Şaşırdım, içeriye giremedim. Haberim de yoktu bu indirimlerden, şaşırdım" dedi.
"SIRAYI MECBUR BEKLİYORUM YAPACAK BİR ŞEY YOK"
Alışveriş yapmak için indirimleri takip ettiğini belirten bir kişi ise "İndirim aslında olması gereken, indirimleri takip etmek zorunda kalıyoruz, insanları bu hale getiren sistem. Sırayı bekliyorum, mecbur sıra bitecek. 20 dakikadır bekliyorum, bir 20 dakika daha beklerim, yapacak bir şey yok" şeklinde konuştu. Kalabalıktan dolayı stantlardaki ürünler yerlere saçıldı, yoğunlukla mücadele etmeye çalışan mağaza çalışanlarının ise zor anlar yaşadığı görüldü.