İstanbul'da normalleşmenin ilk gününden manzaralar
İstanbul'da 2 günlük sokağa çıkma yasağı sonrası ve normalleşme sürecinin ilk gününde trafikte ve toplu taşıma araçlarında yoğunluk yaşandı.
İstanbul'da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında ve normalleşme sürecinin ilk gününde trafik yoğunluğu yaşandı.
İşe gitmek için araçlarıyla yola çıkanlar, Haliç Köprüsü'nde ve Anadolu yakasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde Altunizade'de trafik yoğunluğu trafik oluşturdu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritasına göre, 08.00 itibariyle trafiğin yoğunluğu yüzde 35'e ulaştı.