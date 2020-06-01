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  3. 01 Haziran 2020 09:17

İstanbul'da normalleşmenin ilk gününden manzaralar

İstanbul'da 2 günlük sokağa çıkma yasağı sonrası ve normalleşme sürecinin ilk gününde trafikte ve toplu taşıma araçlarında yoğunluk yaşandı.

İstanbul'da normalleşmenin ilk gününden manzaralar

İstanbul'da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında ve normalleşme sürecinin ilk gününde trafik yoğunluğu yaşandı.

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İstanbul'da normalleşmenin ilk gününden manzaralar

İşe gitmek için araçlarıyla yola çıkanlar, Haliç Köprüsü'nde ve Anadolu yakasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde Altunizade'de trafik yoğunluğu trafik oluşturdu.

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İstanbul'da normalleşmenin ilk gününden manzaralar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritasına göre, 08.00 itibariyle trafiğin yoğunluğu yüzde 35'e ulaştı.

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İstanbul'da normalleşmenin ilk gününden manzaralar

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