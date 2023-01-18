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İstanbul'da Nüfus Müdürlüğü'nün tavanı çöktü

Sultangazi Hükümet Konağı içinde bulunan Sultangazi Nüfus Müdürlüğü'nün tavanında çökme meydana geldi. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İstanbul'da Nüfus Müdürlüğü'nün tavanı çöktü - Resim: 1

İstanbul Sultangazi Hükümet Konağı içinde bulunan Sultangazi Nüfus Müdürlüğü'nün tavanında çökme meydana geldi.

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İstanbul'da Nüfus Müdürlüğü'nün tavanı çöktü - Resim: 2

 Nüfus müdürlüğünde işlemlerin yapıldığı sırada alçıpan tavanın çökmesi sonucu panik yaşandı.

 

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İstanbul'da Nüfus Müdürlüğü'nün tavanı çöktü - Resim: 3

 Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

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İstanbul'da Nüfus Müdürlüğü'nün tavanı çöktü - Resim: 4

Yaralanan olmadığı belirtilirken olay yerinde inceleme sürüyor.

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