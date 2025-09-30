İstanbul'da öğrenci yurdunda feci ölüm!
İstanbul Sarıyer'de 23 yaşındaki üniversite öğrencisi genç kız, kaldığı yurdun 4'üncü katından düşerek yaşamını yitirdi.
Kaynak: DHA
Sarıyer Maslak'ta bir öğrenci yurdunda kalan Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği son sınıf öğrencisi S.T. henüz bilinmeyen bir nedenle 4'üncü kattaki pencereden düştü. Sesleri duyan diğer öğrenciler yurdun zeminine baktığında T.’nin yerde hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri T.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekiplerinin incelemesinin ardından genç kızın cenazesi kesin ölüm sebebimin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
Polis ekipleri de olay yerinde yaptığı incelemelerde bulundu.
