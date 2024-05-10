İstanbul'da öğretmenlerden valilik önünde protesto
Bir meslektaşlarının İstanbul Eyüpsultan'da Iraklı bir lise öğrencisi tarafından öldürülmesini protesto eden öğretmen, İstanbul Valiliği önünde protesto gösterisi yaptı.
İstanbul Eyüpsultan'da, Iraklı lise öğrencisi Y.K. tarafından silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden okul müdürü İbrahim Oktugan için bir araya gelen eğitim sendikaları ve çok sayıda öğretmen, yaptıkları protesto gösterisinde, "Eğitime acil şiddet yasası" ve "Susma haykır, şiddete hayır" sloganları attı.
İstanbul Eyüpsultan’da bir özel bir okulda müdürlük yapan İbrahim Oktugan, daha önce okuldan atılan Iraklı lise öğrencisi Y.K. tarafından silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişti.
Protesto ve iş bırakma eylemlerine bugün, İstanbul Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde devam edildi. Gruplar ilk olarak, öldürülen okul müdürü İbrahim Oktugan başta olmak üzere şimdiye dek görev sırasında uğradığı şiddet sonucu hayatını kaybeden tüm öğretmenler için saygı duruşuna geçti.