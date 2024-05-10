İstanbul'da öğretmenlerden valilik önünde protesto

İstanbul Eyüpsultan'da, Iraklı lise öğrencisi Y.K. tarafından silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden okul müdürü İbrahim Oktugan için bir araya gelen eğitim sendikaları ve çok sayıda öğretmen, yaptıkları protesto gösterisinde, "Eğitime acil şiddet yasası" ve "Susma haykır, şiddete hayır" sloganları attı.