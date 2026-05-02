İstanbul'da okul inşaatında büyük yangın: Peş peşe patlamalar yaşandı!
İstanbul Güngören’de yapımı süren 6 katlı okul inşaatında çıkan yangın mahalleyi ayağa kaldırdı. Kaynak çalışması sırasında başladığı iddia edilen alevler, kısa sürede işçilerin kaldığı konteynerlere sıçradı. Patlamaların yaşandığı olayda 7 konteyner tamamen kullanılamaz hale gelirken, itfaiye ekipleri alevlerin çevredeki binalara sıçramasını güçlükle önledi.
Kaynak: DHA / İHA
İstanbul Güngören, Güven Mahallesi Okul Sokak’ta bulunan bir okul inşaatında çıkan yangın, çevrede büyük paniğe yol açtı.
Saat 16.00 sıralarında başlayan ve 6 katlı inşaat halindeki binayı saran alevler, şantiye alanında bulunan konteynerlere sirayet etti.
Kaynak çalışmalarından kaynaklandığı iddia edilen yangında, işçilerin barınma alanı olarak kullanılan 7 konteyner patlamalar eşliğinde yanarak kül oldu.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
