İstanbul'da okul önünde ''çatlak'' eylemi

Okul ile alakalı rapor hazırlanmasını isteyen Nilüfer Baran ise, "Çocuklarımızı okula gönderirken tedirgin olmak istemiyoruz. Çocuklarımı bırakıp gidiyorum ama bir tarafım burada. Okulda çatlaklar olduğunu çocuklar da söylüyor. Yetkililer gelip baksınlar, çürük ise de bunun önlemi alınsın. Sonrasında keşke yapılsaydı denmesin" diye konuştu.