İstanbul'da okul önünde dehşet anları: Bir kadın daha katledildi
İstanbul Fatih'te bir kadın, boşanma aşamasına olduğu eşi tarafından silahla vurularak öldürüldü. Kadının yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.
Olay, Seyyid Ömer Mahallesi Hüseyin Kasım Sokak'ta bulunan okulun önünde meydana geldi. Semiha D. (33) sokak ortasında iddiaya göre boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından silahla vuruldu. Kadının yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
