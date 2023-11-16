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İstanbul'da okulda yangın paniği

İstanbul Güngören'de okulun konferans salonunda çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu.

Kaynak: DHA
İstanbul'da okulda yangın paniği - Resim: 1

Merkez Mahallesi Mektep Sokakta bulunan Güngören İstanbul Ticaret Odası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinin Konferans salonundaki elektrik panosunda henüz bilinmeyen bir nedenle saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. 

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İstanbul'da okulda yangın paniği - Resim: 2

Konferans salonundan dumanların çıktığını gören okul çalışanları durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Dumanlar kısa sürede okulun bir bölümüne yayıldı. 

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İstanbul'da okulda yangın paniği - Resim: 3

Yangın çıkan salonun üst katındaki öğrenci yurdunda kalanlar, çalışanlar tarafından okulun bahçesine çıkartıldı

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İstanbul'da okulda yangın paniği - Resim: 4

. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü. 

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