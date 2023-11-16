İstanbul'da okulda yangın paniği
İstanbul Güngören'de okulun konferans salonunda çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu.
Kaynak: DHA
Merkez Mahallesi Mektep Sokakta bulunan Güngören İstanbul Ticaret Odası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinin Konferans salonundaki elektrik panosunda henüz bilinmeyen bir nedenle saat 10.00 sıralarında yangın çıktı.
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Konferans salonundan dumanların çıktığını gören okul çalışanları durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Dumanlar kısa sürede okulun bir bölümüne yayıldı.
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Yangın çıkan salonun üst katındaki öğrenci yurdunda kalanlar, çalışanlar tarafından okulun bahçesine çıkartıldı
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. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü.
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