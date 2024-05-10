İstanbul'da okulu basan veli ortalığı birbirine kattı
İstanbul Maltepe'de 9 yaşındaki kız öğrenci okulun düzenlediği geziye katıldı. Kızı saat 17.00'de eve dönmeyince eşiyle birlikte okula giden veli, ortalığı birbirine kattı.
Kaynak: DHA
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Olay dün akşam saat 17.45'te Maltepe Zümrütevler Mahallesi'nde bulunan okulda meydana geldi.
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Okul müdürüne yönelik saldırı ihbarı üzerine okula polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede eşi ile okula gelen D.T.'nin müdür odası kapısına zarar verdiği belirlendi.
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Yapılan incelemelerde 49 yaşındaki D.T.'nin sabah okul gezine giden 9 yaşındaki kızı R.K.T.’nin akşam eve gelmemesi üzerine okula gittiği ve güvenlik kamerası görüntülerini incelemek istediği tespit edildi. Öğrencilerin 16.30'da geziden döndüğünü belirten okul müdürü M.K. ve okul müdür yardımcısı E.B. ile tartışan D.T. güvenlik kamerası görüntülerini izlemek istedi. Ancak müdür ve yardımcısı buna izin vermedi.
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