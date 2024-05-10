İstanbul'da okulu basan veli ortalığı birbirine kattı

Yapılan incelemelerde 49 yaşındaki D.T.'nin sabah okul gezine giden 9 yaşındaki kızı R.K.T.’nin akşam eve gelmemesi üzerine okula gittiği ve güvenlik kamerası görüntülerini incelemek istediği tespit edildi. Öğrencilerin 16.30'da geziden döndüğünü belirten okul müdürü M.K. ve okul müdür yardımcısı E.B. ile tartışan D.T. güvenlik kamerası görüntülerini izlemek istedi. Ancak müdür ve yardımcısı buna izin vermedi.