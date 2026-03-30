İstanbul'da okulun istinat duvarı çöktü; otomobil pert oldu!
İstanbul Maltepe'de sağanak yağış sonrası okulun istinat duvarı çöktü. Duvarın altında kalan park halindeki bir otomobil pert oldu.
Kaynak: DHA
Maltepe Gülsuyu mahallesinde Kaşgarlı Mahmet Ortaokulu'nda sağanak yağış sonrası yaklaşık 7 metre yüksekliğindeki istinat duvarı çöktü.
Çökme nedeniyle okul duvarı yanında park halinde bulunan bir araç zarar gördü.
Okulun geç saatte açılması olası bir faciayı önledi. (DHA)
