İstanbul'da olası deprem suyu da vuracak

‘YARISI HASAR ALACAK’

Su Politikaları Derneği Başkanı Dursun Yıldız’ın hazırladığı rapora göre, Küçükçekmece Gölü çevresi ve Büyükçekmece Barajı en riskli bölge. İstanbul’da 21 içme suyu arıtma tesisi, 124 adet su deposu, toplam 19 bin 146 km su şebekesi hattı bulunduğu belirtilen raporda, olası risklere dikkat çekildi: “Afet Önleme Azaltma Temel Planı’nda 2003 yılındaki toplam 7500 km’lik içme suyu borusu şebekesinin, çeşitli modellerde en iyi ve en kötü senaryolara göre hasarlı nokta sayısı sırasıyla bin 395 ve bin 577 adet olarak tespit edilmiştir. Kanalizasyon şebekesi için bu hasarlı nokta sayıları ise 1152 ile 1289 adet olarak verilmiştir.