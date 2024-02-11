İstanbul'da olaylı gece! Polis havaya ateş açtı

Bu sırada gruptakiler, polise zorluk çıkararak kavgayı sürdürdü. Ekipler ise kavgayı sonlandırmak için havaya ateş açtı. Polisler gruptan 3 kişiyi yere yatırarak güçlükle gözaltına aldı. Yaşanan arbede sırasında bir polis memuru yaralanırken, olay yerine çok sayıda destek ekip sevk edildi. Gözaltına alınan 3 kişi polis merkezine götürüldü.