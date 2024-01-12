İstanbul'da olaylı yıkım! Yan binanın duvarları yıkıldı, moloz dairelere doldu

Yıkılan binanın müteahhidi M.Ç., "Burada iki eski binanın tuğlalarının birbirine yapışması sonucu yıkım esnasında tuğlaların kopması sorunu var. İçeriye biraz moloz girmiş, temizlenmiştir, duvar örülmüştür. Vatandaşın mağduriyeti giderilmiştir. Bu yıkımdan dolayı herkesin mağduriyeti giderildi. Burada mağdur olan kimse de yok. Gayet güzel bir yıkım oldu. Sonuç görüldüğü gibi bu. Şimdi bu binalarda arada köpük olmadığı müddetçe betonlar birbirlerine yapışıp kaynayabiliyor. Bu sefer söküm esnasında birbirlerini koparabiliyor. Burada da ufak bir parça kopmuştur. Başka da bir sıkıntı yoktur" şeklinde konuştu.