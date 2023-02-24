İstanbul'da ''ölümüne'' eğitim rezaleti! Veliler ayaklandı

Velilerden Fatma Mutlu, "Çocuklarımız için çok endişeliyiz. 60 yıllık bir okuldan bahsediyoruz. Görünürde her yerde kırık çatlak var. Kolonlar tamamen kırılmış vaziyette. Hala sağlamlaştırıldığını söylüyorlar. Her gün endişeliyiz. Okula bıraktıktan sonra deprem olduğunda ne olacağını düşünüyoruz. Denetlenip yıkılmasını istiyoruz. Çocuklarımızın güvenli yerde olduklarını bilmek istiyoruz. Müdür yardımcıları ile görüştük. Gerekli yerlere bilgi verdiklerini söylediler. Kendilerine sağlam olduğu söylenmiş. Boydan boya hep kırık. Daha geçen gün bir çocuğun kafasına kiriş dökülmüş. Ders sırasında olsaydı çok ciddi bir yaralanma olabilirdi. Bugün deprem olsa bu okulda canlı kalmaz. 2 bin öğrenci var" dedi.