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  4. İstanbul'da ölümüne eğlence! Köprüden denize atladılar

İstanbul'da ölümüne eğlence! Köprüden denize atladılar

İstanbul Beyoğlu'nda Haliç Metro Köprüsü'ne çıkarak yüksekten denize atlayan gençler faciaya davet çıkardı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da ölümüne eğlence! Köprüden denize atladılar - Resim: 1

Haftasonu sıcaklıkların artması ile Haliç Metro Köprüsüne çıkan bazı gençler serinlemek için köprü korkuluklarını aşarak metrelerce yükseklikten denize atladı. 

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İstanbul'da ölümüne eğlence! Köprüden denize atladılar - Resim: 2

Tehlikeye davetiye çıkardıklarının farkında olmayan gençler çevredekilerin şaşkın bakışları arasında denize atlamaya devam etti.

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İstanbul'da ölümüne eğlence! Köprüden denize atladılar - Resim: 3

Gençlerin metro köprüsünden denize atladığı anları bazı vatandaşlar cep telefonları ile kaydetti. 

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İstanbul'da ölümüne eğlence! Köprüden denize atladılar - Resim: 4

Bazı vatandaşlar ise, gençlere 'Atla' tezahüratı yaptı. (DHA)

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