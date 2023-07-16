İstanbul'da ölümüne eğlence! Köprüden denize atladılar
İstanbul Beyoğlu'nda Haliç Metro Köprüsü'ne çıkarak yüksekten denize atlayan gençler faciaya davet çıkardı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Haftasonu sıcaklıkların artması ile Haliç Metro Köprüsüne çıkan bazı gençler serinlemek için köprü korkuluklarını aşarak metrelerce yükseklikten denize atladı.
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Tehlikeye davetiye çıkardıklarının farkında olmayan gençler çevredekilerin şaşkın bakışları arasında denize atlamaya devam etti.
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Gençlerin metro köprüsünden denize atladığı anları bazı vatandaşlar cep telefonları ile kaydetti.
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Bazı vatandaşlar ise, gençlere 'Atla' tezahüratı yaptı. (DHA)
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