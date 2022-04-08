İstanbul'da önce kapkaççı ardından da mağdur dehşeti! 2 kadın ortalığı birbirine kattı
Beyoğlu'nda marketten alışveriş yapan yabancı uyruklu iki kadının cep telefonlarını kapkaççıya kaptırdı. Kapkaççıyı yakalayamayan kadınlar markete geri dönüp ortalığı birbirine kattı.
Olay, geçen çarşamba sabaha karşı saat 05.30 sıralarında yaşandı. Hüseyinağa Mahallesi’nde markete gelen yabancı uyruklu iki kadın alışveriş yapmak istedi.
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Bu sırada kadınlardan biri elindeki cep telefonlarını tezgahın üstüne koydu. Kadın, çantasından para çıkarmaya çalıştığı sırada aniden içeri giren kapkaççı tezgah üstündeki cep telefonlarını alarak kaçtı.
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Neye uğradığını şaşıran kadınlar kapkaççının peşinden giderken market çalışanı da dışarı çıktı.
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Bir süre kovaladıkları kapkaççıyı yakalayamayan kadınlar geri dönüp market çalışanıyla tartışmaya başladı. Bu sırada markette bulunan ve onları sakinleştirmeye çalışan kişilerle de tartışan kadınlar tehditler savurup kavga çıkardı.
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