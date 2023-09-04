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İstanbul'da orman yangını: Alevler evlere yaklaştı

İstanbul Maltepe'de ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale edilirken, alevler evlere yaklaştı.

İstanbul'da orman yangını: Alevler evlere yaklaştı - Resim: 1

Maltepe'de orman yangını çıktı. Alevler evlerin olduğu bölgeye yanaştı. Evlerin balkonuna çıkanlar yangını cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

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İstanbul'da orman yangını: Alevler evlere yaklaştı - Resim: 2

İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü'nden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada " İstanbul İli Maltepe İlçesi Başıbüyük mevkiinde saat 14:32'de Orman Yangını çıkmıştır. Ekiplerimiz yangına saat 14:35'da havadan ve karadan müdahale etmiştir. Yangına, 11 Arazöz, 2 İlk İMA, 2 Dozer, 1 Helikopter ve 70 personel ve İtfaiye ekipleri müdahale etmektedir.  Yangın nedeni araştırılmaktadır" ifadeleri yer aldı. 

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İstanbul'da orman yangını: Alevler evlere yaklaştı - Resim: 3

Dün de Sultangazi Kent Ormanı'nda yangın çıkmıştı. Yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmüştü.

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İstanbul'da orman yangını: Alevler evlere yaklaştı - Resim: 4
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