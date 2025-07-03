İstanbul'da orman yangını; yangının nedeni kahretti

Ekipleri, yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. Yangının yerleşim yerlerine sıçramasının önüne geçildiği öğrenilirken, helikopterler de çalışmalara katılıyor. Yangının söndürme çalışmaları yerine giden İstanbul Valisi Davut Gül, açıklamalarda bulundu.