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İstanbul'da orman yangını; yangının nedeni kahretti

Türkiye'nin dört bir yanındaki orman yangınlarına bugün İstanbul da eklendi. Silivri'de çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyürken yangının mangal kaynaklı olduğu belirlendi.

Kaynak: DHA / İHA
İstanbul'da orman yangını; yangının nedeni kahretti - Resim: 1

Silivri Çanta Balaban Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında çalılık alanda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle tarım ve ormanlık alanlara yayıldı.

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İstanbul'da orman yangını; yangının nedeni kahretti - Resim: 2

Silivri Çanta Balaban Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında çalılık alanda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle tarım ve ormanlık alanlara yayıldı. Bölgeye İstanbul'un çeşitli ilçelerinden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 

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İstanbul'da orman yangını; yangının nedeni kahretti - Resim: 3

Alevleri kontrol altında almakta zorlanan ekipler havadan müdahale istedi. Yangına Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD ve itfaiye ekipleri 2 yangın söndürme uçağı, 7 arazöz, 21 araç ve 74 personelle müdahale etti. 

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İstanbul'da orman yangını; yangının nedeni kahretti - Resim: 4

Ekipleri, yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. Yangının yerleşim yerlerine sıçramasının önüne geçildiği öğrenilirken, helikopterler de çalışmalara katılıyor. Yangının söndürme çalışmaları yerine giden İstanbul Valisi Davut Gül, açıklamalarda bulundu.

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