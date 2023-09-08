İstanbul'da orman yangınları için bir ilk olan yeni önlem

DHA'nın haberine göre orman yangınlarının önüne geçmek için İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, insan gücü, termal ve normal kameralı koruma sistemleri ve hava araçlarıyla 7 gün 24 saat çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, Haziran ayından itibaren alınan tedbirlere bir yenisini daha ekledi. Türk mühendisler tarafından geliştirilen, yerli erken tespit sistemi ‘Kozalak’ Heybeliada’da uygulanmaya başladı. İstanbul Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü İkram Çelik, "Sıcaklık 30 dereceyi aştığında, nemin yüze 40'ın altına düştüğü zaman bizim için kritiktir. Bu verilere cihaza tanımladığınız zaman, kritik noktalar aşıldığında anında mesajla sizi uyarıyor. Diyor ki şu noktada bir sıkıntı var. Bize mesaj geldiği zaman da biz ekiplerimizle veya gönüllülerimizle bu alanı kontrol ettiriyoruz. Herhangi bir şey varsa da burada yangın çıkmadan müdahale ederek önlem almış oluyoruz" diye konuştu. Çelik, "Bundan sonra da bir sıkıntı olmazsa bunu diğer adalara da, bizim için kritik olan Aydos ormanları ile Sultanbeyli ormanlarında da kullanmak için genel müdürlüğümüzün izniyle bunu da raporlayacağız ve rapor sonuçlarına göre de kullanacağız." ifadelerini kullandı.