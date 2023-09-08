İstanbul'da orman yangınları için bir ilk olan yeni önlem
İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü, orman yangınlarını anında tespit edebilmek amacıyla İstanbul'da bir ilk olan projesini devreye aldı.
İstanbul'da yangın tehlikesi en yüksek olan yerlerden biri olan Adalar’da, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü tarafından ek tedbirler alındı. Güneş enerjisiyle çalışan ‘Kozalak’ isimli cihaz ağaçların gövdelerine yerleştirilip, risk değerlerini ölçüyor. Yangın çıkmadan önce uyarı veren sistem, şu an Heybeliada’da kullanılıyor. İstanbul Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü İkram Çelik, cihaz sayesinde yangın çıkmadan önce önlem aldıklarını söyledi.
DHA'nın haberine göre orman yangınlarının önüne geçmek için İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, insan gücü, termal ve normal kameralı koruma sistemleri ve hava araçlarıyla 7 gün 24 saat çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, Haziran ayından itibaren alınan tedbirlere bir yenisini daha ekledi. Türk mühendisler tarafından geliştirilen, yerli erken tespit sistemi ‘Kozalak’ Heybeliada’da uygulanmaya başladı. İstanbul Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü İkram Çelik, "Sıcaklık 30 dereceyi aştığında, nemin yüze 40'ın altına düştüğü zaman bizim için kritiktir. Bu verilere cihaza tanımladığınız zaman, kritik noktalar aşıldığında anında mesajla sizi uyarıyor. Diyor ki şu noktada bir sıkıntı var. Bize mesaj geldiği zaman da biz ekiplerimizle veya gönüllülerimizle bu alanı kontrol ettiriyoruz. Herhangi bir şey varsa da burada yangın çıkmadan müdahale ederek önlem almış oluyoruz" diye konuştu. Çelik, "Bundan sonra da bir sıkıntı olmazsa bunu diğer adalara da, bizim için kritik olan Aydos ormanları ile Sultanbeyli ormanlarında da kullanmak için genel müdürlüğümüzün izniyle bunu da raporlayacağız ve rapor sonuçlarına göre de kullanacağız." ifadelerini kullandı.
İstanbul Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü İkram Çelik, "İstanbul’a baktığımız zaman yangın tehlikesi çok yüksek olan yerlerin başında Adalar geliyor. Adalarla beraber, Sultanbeyli, Aydos Ormanları, Kayışdağı ormanlarımız gibi sıralayabiliriz. Buralarda genel müdürlüğümüzün organizasyonunda almış olduğumuz genel tedbirlerimiz var. Kulecilerimiz 24 saat gözetleme yapar, yangın söndürme ekiplerimiz yine 24 saat ormanlık alanlarda yangınla ilgili müdahaleler için bekler. Normal kamera sistemlerimizle de bu alanları 7 gün 24 saat gözetleyerek olası bir yangını erken haber almak ve erken müdahale etmek için genel tedbirlerimiz var. Adalar'daki ağaç türleri ve ormanın yapısı nedeniyle yangın tehlikesi en yüksek yerlerimizden birisi" dedi.
Çelik, “Buradaki sıkıntımız bir de olası yangında adaya ulaşmak, ek güç aktarmak, ek destek vermek de zaman aldığı için burada ekstra tedbir almamız gerekiyor. 2020 ve 2021 yılında Adalar için büyük sayılabilecek 2 yangınımız çıktı. Bu yangınlarla beraber burada daha çok ek tedbir almaya başladık. Burada gönüllülerimiz var, gönüllü eğitimlerini yaptık; yerelde anında müdahale etmek ve yangın çıkmasını önlemeye yönelik. Buna ek olarak da bu yıl ilk kez denediğimiz, ilk kez test ettiğimiz yine yerli bir firmamızın üretmiş olduğu yerli bir ürün olan sensörlerle, havadaki sıcaklığı, nisbi nemi ve hava kalitesiyle beraber havadaki karbondioksit gazını ölçerek yangın çıkmadan önce tedbir almaya yönelik bir çalışmamız oldu" ifadelerini kullandı.