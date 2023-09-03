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İstanbul'da ormanı ateşe verip kaçtılar!

İstanbul'da Sultangazi Kent Ormanı'nda yangın çıktı. Yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangının çıktığı bölgeden kaçan iki kişi kameraya yansıdı. Şüphelilerin ormanı ateş verdikten sonra bölgeden uzaklaştığı iddia edildi.

İstanbul'da ormanı ateşe verip kaçtılar! - Resim: 1

Sultangazi Kent Ormanı'nda 15.30 sıralarında yangın çıktı. Dumanları görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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İstanbul'da ormanı ateşe verip kaçtılar! - Resim: 2

İstanbul'un birçok noktasından görülen yangına havadan da müdahale edildi. 

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İstanbul'da ormanı ateşe verip kaçtılar! - Resim: 3

Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla kontrol altına alındı. 

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İstanbul'da ormanı ateşe verip kaçtılar! - Resim: 4

KUNDAKLAMA İDDİASI

Yangını cep telefonu ile görüntüleyen bir vatandaşın kamerasına, yangının çıktığı bölgeden kaçan iki kişi de yansıdı. Görüntülerde hızla olay yerinden kaçmaya çalışan iki kişinin ormanı yaktıktan sonra bölgeden uzaklaştığı iddia edildi. 

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