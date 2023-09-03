İstanbul'da ormanı ateşe verip kaçtılar!

KUNDAKLAMA İDDİASI

Yangını cep telefonu ile görüntüleyen bir vatandaşın kamerasına, yangının çıktığı bölgeden kaçan iki kişi de yansıdı. Görüntülerde hızla olay yerinden kaçmaya çalışan iki kişinin ormanı yaktıktan sonra bölgeden uzaklaştığı iddia edildi.