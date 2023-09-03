İstanbul'da ormanı ateşe verip kaçtılar!
İstanbul'da Sultangazi Kent Ormanı'nda yangın çıktı. Yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangının çıktığı bölgeden kaçan iki kişi kameraya yansıdı. Şüphelilerin ormanı ateş verdikten sonra bölgeden uzaklaştığı iddia edildi.
Sultangazi Kent Ormanı'nda 15.30 sıralarında yangın çıktı. Dumanları görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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İstanbul'un birçok noktasından görülen yangına havadan da müdahale edildi.
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Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla kontrol altına alındı.
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KUNDAKLAMA İDDİASI
Yangını cep telefonu ile görüntüleyen bir vatandaşın kamerasına, yangının çıktığı bölgeden kaçan iki kişi de yansıdı. Görüntülerde hızla olay yerinden kaçmaya çalışan iki kişinin ormanı yaktıktan sonra bölgeden uzaklaştığı iddia edildi.
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