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İstanbul'da ortalama kira asgari ücreti de aştı

CHP İBB Meclis üyesi ve CHP Şişli Belediye Başkan Aday Adayı Umut Şenol, İstanbul'da barınma krizine dönüşen kira fiyatlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "İstanbul'da ortalama kira 17 bin lirayı geçti" dedi.

İstanbul'da ortalama kira asgari ücreti de aştı - Resim: 1

CHP İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis üyesi ve CHP Şişli Belediye Başkan Aday Adayı Umut Şenol, İstanbul'daki kira ücretlerine ilişkin güncel verileri paylaştı.

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İstanbul'da ortalama kira asgari ücreti de aştı - Resim: 2

Şenol verileri "Ne çocuklarımızı eğitenler ne de güvenliğimizi sağlayanlar bu şehirde bırakın beğenecekleri koşulları, yeterli koşullarda bile yaşayamıyorlar" notuyla paylaştı.

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İstanbul'da ortalama kira asgari ücreti de aştı - Resim: 3

Şenol'un paylaştığı verilere göre İstanbul'da kira ortalaması 17 bin lira geçti.

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İstanbul'da ortalama kira asgari ücreti de aştı - Resim: 4

Şenol 2023 ortalama maaş verileriyle hazırlanan grafiği de sosyal medya hesabından yayınladı.

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