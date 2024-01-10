İstanbul'da ortalama kira asgari ücreti de aştı
CHP İBB Meclis üyesi ve CHP Şişli Belediye Başkan Aday Adayı Umut Şenol, İstanbul'da barınma krizine dönüşen kira fiyatlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "İstanbul'da ortalama kira 17 bin lirayı geçti" dedi.
CHP İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis üyesi ve CHP Şişli Belediye Başkan Aday Adayı Umut Şenol, İstanbul'daki kira ücretlerine ilişkin güncel verileri paylaştı.
1 / 4
Şenol verileri "Ne çocuklarımızı eğitenler ne de güvenliğimizi sağlayanlar bu şehirde bırakın beğenecekleri koşulları, yeterli koşullarda bile yaşayamıyorlar" notuyla paylaştı.
2 / 4
Şenol'un paylaştığı verilere göre İstanbul'da kira ortalaması 17 bin lira geçti.
3 / 4
Şenol 2023 ortalama maaş verileriyle hazırlanan grafiği de sosyal medya hesabından yayınladı.
4 / 4