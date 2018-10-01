Çin Başkonsolosluğu önünde gergin anlar

Doğu Türkistan Teşkilatlar Birliği'ne bağlı, aralarında kadın ve çocukların da olduğu yaklaşık 2 bin kişi, saat 12.00'da Tarabya Sahilden Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu'na doğru yürüyüşe geçti. Polis, başkonsolosluğun bulunduğu Çoban Çeşme Sokağı'nı bariyerlerle kapatırken, yoğun güvenlik önlemi aldı. Uygur Türkleri, Çin aleyhine de sık sık slogan attı.