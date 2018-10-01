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  3. 01 Ekim 2018 16:01

Çin Başkonsolosluğu önünde gergin anlar

Doğu Türkistanlılar, Çin'in Doğu Türkistan'ı işgalinin 69. yıl dönümü dolayısıyla Sarıyer'deki Çin'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde eylem yaptı. Basın açıklamasının ardından polis bariyerlerini aşmak isteyenler kısa süreli arbedeye neden oldu.

Çin Başkonsolosluğu önünde gergin anlar

Doğu Türkistan Teşkilatlar Birliği'ne bağlı, aralarında kadın ve çocukların da olduğu yaklaşık 2 bin kişi, saat 12.00'da Tarabya Sahilden Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu'na doğru yürüyüşe geçti. Polis, başkonsolosluğun bulunduğu Çoban Çeşme Sokağı'nı bariyerlerle kapatırken, yoğun güvenlik önlemi aldı. Uygur Türkleri, Çin aleyhine de sık sık slogan attı.

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Çin Başkonsolosluğu önünde gergin anlar

Doğu Türkistan Teşkilatlar Birliği adına bir basın açıklaması yapan Hidayet Oğuzhan, 1 Ekim 1949'un Doğu Türkistanlılar'ın, Çin Devleti tarafından öz vatanlarında esaret altında yaşamak zorunda bırakıldıkları kara tarihin başlangıcı olduğunu söyledi.

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Çin Başkonsolosluğu önünde gergin anlar

Oğuzhan, "Doğu Türkistan'da yaşananları yakınen takip ediyoruz. Çin devleti başta olmak üzere ülkemizdeki iş birlikçilerini de buradan uyarıyoruz. Yapılan insanlık dışı devlet terörüne derhal son verilmelidir" diye konuştu.

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Çin Başkonsolosluğu önünde gergin anlar

ARBEDE YAŞANDI
Basın açıklamasının ardından gruptan bazı kişilerin başkonsolosluğa yürümek istemesi gerginlik yarattı. Bariyerlerini aşmak isteyenler arbedeye neden oldu. Bazı çocuklar ezilme tehlikesi atlatırken polis eylemcileri uzaklaştırdı

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