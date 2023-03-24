İstanbul'da otel yangını! Ölü ve yaralılar var
İstanbul Pendik'te 7 katlı bir otelde çıkan yangın yaklaşık 45 dakikalık çalışma sonucu söndürüldü. Yangında 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.
Pendik, Doğu Mahallesi, Erol Kaya Caddesi üzerindeki 7 katlı otelin 5. katında saat 07.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm oteli sardı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına merdiven aracıyla müdahale etti. Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından söndürülen yangında, 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Yangında 3 kişi de yaralandı.
"YAN BİNANIN ÇATISINA 2 KİŞİ ATLADI"
Yangını gören Samet I. "Yan sokağımızdaki otelde yangın çıktı. Bağrışları duyduk, yardıma geldik. Otelden 4-5 kişi çıktı. Yanında belediyenin el sanatları merkezi var. Oranın çatısına 2 kişi atladı. İtfaiye yangına müdahale edip söndürdü. 2 kişinin cenazesi çıkarıldı otelden" dedi.
Mahalle sakini Ahmet Y. ise "2 kişinin çatıya atladığını gördüm. Otel olarak kullanıldığını biliyorum. İçeride kalan 2 kişi de kurtulamamış" diye konuştu. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA
Pendik Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bugün saat 08.00 sıralarında ilçemizin doğu Mahallesi Erol Kaya Caddesindeki 7 katlı otelin 5'inci katında yangın ihbarı alınmıştır. Olay yerine ivedilikle itfaiye, güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edilerek yangın söndürülmüştür. Çıkan yangında iki vatandaşımız hayatını kaybetmiş, üç vatandaşımız hastaneye sevk edilmiştir. Konuyla ilgili tahkikat başlatılmıştır" ifadelerine yer aldı.
YAN BİNANIN ÇATISINA KAÇTILAR
Bu arada yangının ilk anları çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Alevlerden kaçan bazı müşteriler yan binanın çatısında kurtarılmayı beklediler. (DHA)