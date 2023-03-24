İstanbul'da otel yangını! Ölü ve yaralılar var

Pendik, Doğu Mahallesi, Erol Kaya Caddesi üzerindeki 7 katlı otelin 5. katında saat 07.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm oteli sardı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına merdiven aracıyla müdahale etti. Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından söndürülen yangında, 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Yangında 3 kişi de yaralandı.