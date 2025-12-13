İstanbul'da otelde korkutan yangın: Çatı katı alevlere teslim oldu

Yangın, saat 08.15 sıralarında Ataşehir Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde bulunan Rise Inn isimli otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı otelin çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm çatı katını sardı.