  4. İstanbul'da otelde korkutan yangın: Çatı katı alevlere teslim oldu

İstanbul Ataşehir'de bir otelin çatı katında yangın meydana geldi. Paniğe neden olan yangın sırasında otelde olan 9 kişi tahliye edilirken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kaynak: DHA/İHA
Yangın, saat 08.15 sıralarında Ataşehir Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde bulunan Rise Inn isimli otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı otelin çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm çatı katını sardı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Otelde konaklayan 9 kişi tahliye edildi.

Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucu yangını kontrol altına aldı.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, otelde maddi hasar meydana geldi. 

