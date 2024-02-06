İstanbul'da otelde yangın paniği! Çarşafları bağlayıp 3. kattan inmeye çalıştı

Yangın saat 06.45 sıralarında Fatih Mimar Kemalettin Mahallesi Şair Fitnat Sokak üzerinde bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 8 katlı otelin bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler büyümese de bodrum kattan yükselen dumanlar kısa sürede oteli sardı. Dumanları gören vatandaşlar itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekiplerine haber veren otel çalışanları içeride konaklayanların bir kısmını kendi imkanları ile tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.