İstanbul'da otelde yangın paniği!
Ataşehir'de 3 katlı bir otelin çatısında yangın çıktı. Oteldeki müşteri ve çalışanlar tahliye edilirken, itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
Yangın, saat 20.00 sıralarında Ataşehir Bakkalköy Mahallesi Albay Sokak üzerinde bulunan 3 katlı otelde çıktı.
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Elektrik tesisatından çıktığı öğrenilen yangın kısa sürede çatıdaki klima ünitelerine sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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Otelde bulunan müşteriler ve çalışanlar tahliye edildi. İtfaiye ekipleri müdahale ederek, yangını kısa sürede söndürdü.
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Bir mahalle sakini, “Evden gördüm ateşi. İtfaiyeyi aradım. Otelde insanlar vardı. Oteli bir anda boşalttılar." dedi.
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