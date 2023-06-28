İstanbul'da otelde yangın! Yaralılar var
İstanbul Ataşehir'de 5 katlı apart otelde çıkan yangında 2 kişi yaralandı.
DHA'nın haberine göre yangın saat 07.00 sıralarında Küçükbakkalköy Mahallesi Sinemacılar sokaktaki 5 katlı apart otelde çıktı. Bayram sabahı otelin en üst katından dumanlar yükseldiğini görenler itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
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İçeride mahsur kalan 2 kişi ekipler tarafından çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye sevk edildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.
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