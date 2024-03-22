İstanbul'da otomobil faresi çaldığı araçla trafikte yakalandı

Diğer yandan F.K.'ya ait aracın çalınmasının ardından, bir internet sitesine "Değerli arkadaşlar iş insanı F.K.'ya ait olan araç çalınmıştır. Duyan ya da görenlerin emniyet güçlerine haber vermesi rica olunur " şeklinde ilan yayınlandığı öğrenildi.