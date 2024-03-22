İstanbul'da otomobil faresi çaldığı araçla trafikte yakalandı
İstanbul Üsküdar'da 3 farklı hırsızlık olayına karışan ve bir iş insanına ait şüpheli polis ekipleri tarafından çaldığı otomobilde yakalandı. Aracı çaldığı sırada 20 bin lira nalkit parayı da alarak kayıplara karışan şüphelinin yakalandığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
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Olay Küçük Çamlıca Mahallesi Küçük Çamlıca Caddesi'nde meydana geldi. Şapkalı bir kişi önce çevreyi kontrol etti ardından tel örgülerden atlayarak, iş adamı F.K.'ya ait evin bahçesine girdi.
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Evin garaj bölümüne inen şüpheli park halindeki araçlardan birini gözüne kestirdi. Araca binen şüpheli olay yerinden kaçtı. Mağdurun ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, aracın yanı sıra mağdurun çantasından 20 bin lira nakit para çalındığını da belirledi.
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Diğer yandan F.K.'ya ait aracın çalınmasının ardından, bir internet sitesine "Değerli arkadaşlar iş insanı F.K.'ya ait olan araç çalınmıştır. Duyan ya da görenlerin emniyet güçlerine haber vermesi rica olunur " şeklinde ilan yayınlandığı öğrenildi.
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