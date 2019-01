İstanbul'da otomobil fiyatına tespit satışı

Tespihçi ve tespih sever Adem Bozkurt (26) da kuyumculuğu bırakıp tespih işine girdiğini belirterek, “Yaklaşık 6-7 senedir bu işin içindeyim. Daha önce sarraf, kuyumculuk işi yapıyordum. Son 6-7 sene önce tespih işine girdim. Şu elimdeki Osmanlı tespihi. Yaklaşık 120 gram geliyor. 1923’ten önce dökümü dökülmüş, ondan sonra bunların dökümü durduruldu zaten. Şu an bunun fiyatı 20 bin TL. Şu elimdeki parça 20 bin TL. Şu gördüğünüz ürün de 17 bin 500 TL. Bu da Osmanlı sıkma kehribardır. Çok özel bir üründür ve 116 gram civarında geliyor. Bundan önce bunların gramını 20 dolara, 30 dolara satıyorduk. Dolar o zaman 3 bin iken şu an 5 bin 400. Bu da dolar kuruna bağlı yani. 2 sene sonra dolar bin olduğu zaman bunun değeri 12-13 bin TL olacak. Artık bayanlar bile koleksiyon yapmaya başladı kendilerine. Bizim bayan müşterilerimiz var. Baya bir ilgi duyuyorlar. Aldığı her bir tespih 10 bin TL. alıyorlar ve ‘Ne yapıyorsunuz’ diye sorduğumuz zaman, ‘Ben çoluk çocuğuma bırakıyorum’ diyor. ‘Ben bayanım, bırakamaz mıyım? Ben yüzük, küpe sevmiyorum, tespih seviyorum’ diyor. Herkesin tespihi olmalı bence. Yatırım yapın ve altın gibi düşünün. Çok insan gördüm, sıkışıp düğün yapmak için tespihini satan” diye konuştu.