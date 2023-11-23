İstanbul'da otomobili taradılar: Yaralılar var

Ayrıca saldırının yapıldığı otomobilde de çok sayıda mermi girişinin olması dikkat çekti. Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleme altına alan polis ekipleri, olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.