İstanbul'da otomobillerin üzerine ağaç devrildi

Ağacın üzerine devrildiği otomobili kullanan M.D., "Aracımla seyir halindeydim. Önümde bir taksi durmuştu, onu beklerken bir anda ağaçtan koca bir dal koparak arabamın üzerine düştü. Korktum ama neyse ki bana bir şey olmadı. Aracımda da ciddi bir hasar yok. Sadece yol bir süreliğine kapandı" dedi.