İstanbul'da özel banka şubesinde yangın
İstanbul'da, özel bir bankanın Beşiktaş Etiler'deki şubesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin alevleri söndürme çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: DHA
Yangın, saat 22.30 sıralarında Etiler Nispetiye Caddesi üzerinde bulunan özel bir bankada çıktı. Edinilen bilgiye göre, bankanın ATM’sinde bilinmeyen nedenle başlayan alevler, binanın dış cephe kaplamalarına sıçrayarak üst katlara kadar ulaştı.
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İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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Polis ekipleri cadde trafiğini kapatıp çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürme çalışması başlattı.
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Kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülen yangında can kaybı ve yaralanma olmadı.
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