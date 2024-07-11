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İstanbul'da özel banka şubesinde yangın

İstanbul'da, özel bir bankanın Beşiktaş Etiler'deki şubesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin alevleri söndürme çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: DHA
İstanbul'da özel banka şubesinde yangın - Resim: 1

Yangın, saat 22.30 sıralarında Etiler Nispetiye Caddesi üzerinde bulunan özel bir bankada çıktı. Edinilen bilgiye göre, bankanın ATM’sinde bilinmeyen nedenle başlayan alevler, binanın dış cephe kaplamalarına sıçrayarak üst katlara kadar ulaştı. 

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İstanbul'da özel banka şubesinde yangın - Resim: 2

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

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İstanbul'da özel banka şubesinde yangın - Resim: 3

Polis ekipleri cadde trafiğini kapatıp çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürme çalışması başlattı. 

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İstanbul'da özel banka şubesinde yangın - Resim: 4

Kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülen yangında can kaybı ve yaralanma olmadı. 

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