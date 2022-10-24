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  4. İstanbul'da özel üniversite binası çöktü! Hasarın boyutu sabah ortaya çıktı

İstanbul'da özel üniversite binası çöktü! Hasarın boyutu sabah ortaya çıktı

İstanbul Küçükçekmece'de, bir konut şantiyesinin istinat duvarının çökmesi sonucu, bitişiğindeki özel üniversitenin binasında çökme meydana geldi. Çevrede bulunan öğrenci yurdu ve 6 apartman tedbir amacıyla tahliye edildi. Çökme meydana gelen bina drone ile havadan görüntülendi.

İstanbul'da özel üniversite binası çöktü! Hasarın boyutu sabah ortaya çıktı - Resim: 1

Olay, 16.00 sıralarında Sefaköy’de bulunan Arel Üniversitesi’nde meydana geldi. Üniversitenin yanında yapılan bir inşaatın istinat duvarının çökmesi binada göçüğe neden oldu. Üniversite binası ve çevre binalar tedbir amaçlı boşaltıldı. İhbar üzerine polis, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. İstinat duvarını doldurmak için hafriyat çalışmaları devam ederken, üniversite tedbir amaçlı bir süreliğine uzaktan eğitime geçtiğini duyurdu.

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İstanbul'da özel üniversite binası çöktü! Hasarın boyutu sabah ortaya çıktı - Resim: 2

"HER TÜRLÜ ÇABA SERGİLENİYOR"

Olay yerini incelemek için gelen Arel Üniversitesi Rektörü Ercan Yegez, "Binaya giriş şu anda yasaklanmış durumda. Her türlü çaba sergileniyor, şu anda bekliyoruz." dedi.

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İstanbul'da özel üniversite binası çöktü! Hasarın boyutu sabah ortaya çıktı - Resim: 3

Hafriyat kamyonlarıyla çukur doldurularak çökmenin önüne geçmeye çalışılırken, bu sefer binanın bir kısmı çöktü. Binanın büyük gürültüyle çökmesi cep telefonu kamerasına yansıdı. 

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İstanbul'da özel üniversite binası çöktü! Hasarın boyutu sabah ortaya çıktı - Resim: 4

6 BİNA VE 1 YURT TAHLİYE EDİLDİ

Gece saatlerinde inşaat alanında ve çöken Üniversite binasında inceleme yapan ekipler, yakında bulunan 6 binadaki 128 dairede yaşayan vatandaşlar ile bir yurt binasındaki 71 öğrenciyi tahliye etti. Tahliye edilenler, belediyeye ait otobüsler ile hotellere yerleştirildi. 

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